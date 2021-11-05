公民科考評出爐 答題多據資料少「個人所知」

未言達標線 局方：正分析數據

DSE公民科只設達標與否，本報昨查詢何時公布「達標」等級描述，考評局稱早前邀請中五級學生參與保密的樣本試卷「先導測驗」，收集評核及考生表現數據，輔助制訂評級標準與等級描述；又稱現已完成評卷，正分析數據和研究，稍後適時公布「達標」等級描述、考生表現示例資料供參考。

考評局昨日公布公民科樣本試卷評卷參考，全卷3題必答題、共14條分題的答案或評改準則（部分見表），參考資料多屬官方材料。全卷僅兩題讓學生參考資料外，就學生個人所知回答。

有關國安法的題目，問及學校對培養香港青少年國家觀念的重要。評卷參考稱，全取8分的考生可據香港現况，充分考慮成效及限制，舉例指學校教育有助提供正確全面資訊；亦可答學校教育能涵蓋幼稚園及中小學，難培養大學生或初職者；而學校缺資源和傾向流於書本知識，指親身體驗、參與國家發展或更重要，學校亦難做到。

另一題則關於大灣區發展，考問港青到內地城市的事業機遇與挑戰。評卷參考提到考生可答薪酬待遇或較本港好、內地的創業空間較大、創業成本與門檻較低等；而回應具挑戰時，可指出香港部分專業資格認證未獲內地承認，香港畢業生或需重新考試、延遲就業；港人為境外人士，無法享有醫療、教育福利等。

多用官方資料 校長：改通識偏頗

創知中學校長黃晶榕表示，雖未有等級描述參考，但評卷參考為學校提供明確方向。至於該科考卷提供大量官方資料，他認為能一改通識科考卷資料偏頗的爭議，「即使通識卷有愛國與另一陣營資料，但其實雙方都不及官方資料客觀」。

通識必答卷僅電競題表現佳

另外，考評局昨日出版2021年中學文憑試《試題專輯》。考評局稱，通識教育科中，設3條必答資料回應題的卷一，只有問及電子競技發展的一題考生整體表現「令人滿意」，大部分考生能描述其發展蓬勃，但僅小部分人能運用資料，指出為新興產業，潛在好處包括增加社會收益。