教育
常識天下 第227期

真假fun一fun：巴基斯坦裔學生 生活在香港

【明報專訊】13歲的巴基斯坦裔學生Zhera（簡子妮）在香港土生土長，不過當她在外點餐時，店員都先以英文跟她溝通，其實Zhera的中文讀、寫、聽、說能力，以及日常生活都跟普通香港人無異呢！

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