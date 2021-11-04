教育
通通識 第730期

爆point大全：通訊科技 ╳ 人際關係

【明報專訊】通訊科技發展突破了地域界限，改變現代人的交流方式，人們可隨時以實名或匿名形式於網上與世界各地的人交流。通訊科技發達同時影響青少年與他人的溝通方式，影響人際關係發展。

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