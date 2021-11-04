教育
通通識 第730期

時事議題：「北部都會區」影響

【明報專訊】2021年《施政報告》提出，政府計劃花20年時間構建面積約3萬公頃的「北部都會區」，佔近三成香港土地，同日公布的《北部都會區發展策略》（下稱發展策略），提及須為房屋供應、科技發展開拓用地。

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