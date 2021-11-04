摯友抑鬱憾難助 激發「堅毅」讀社工

林堅毅說，中四起好友不時缺課，又減少社交活動，令他察覺對方有情緒問題，惟當時不諳輔導技巧，覺得自己「為何幫不到他」，後期對方抑鬱症漸趨嚴重，需服藥及退學。陪伴好友共渡情緒病難關後，現就讀理大社會工作課程的堅毅稱，除陪伴及聆聽，希望日後及早發現及支援有精神壓力的人，讓他們在處理情緒問題的路上「走得平坦一點」，免受服藥及病情反覆的煎熬。

知難即改變社會 盼堅守崗位

在社工崗位推動改變非朝夕間達成，堅毅稱其名字正好成為座右銘。他說，取名堅毅反映了母親的期許，以往成長時對自己名字感受不深，入讀大學後有老師稱社工非「救世主」，未必能即時為社會帶來大改變，但提醒他要人如其名日後在崗位堅持，「若社區每人行一小步，我們堅持下去，其實改變是見到的」。

林堅毅與另外44名專上學生獲頒今年賽馬會獎學金，表揚他們在學術及社區事務的表現（見表）。中大中醫三年級生黃沛婷亦是今年得獎學生之一，患自閉症及專注力不足/過度活躍症（ADHD）的她不但要加倍用功應付學業，亦要面對同窗壓力。她說，以往讀書時有同學不了解她有特殊教育需要（SEN），見她堂上表現活躍，誤解她性格衝動，「如果跟你說沒有社交排擠，我就是講假的」。

自閉運動女生 冀助SEN展潛能

中學時沛婷是籃球及田徑校隊成員，她說SEN致在賽場上反應較慢，「很多時被教練及隊友咆哮」。不過她相信「SEN學生應有權參與及享受團體運動」，冀日後加強支援同路人，例如為SEN學生組織運動隊伍，讓他們發揮潛能，並融入主流學生。