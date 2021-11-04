《魷魚》難避 小學：可賦正面意義 有學校指血腥 籲家長指導

影視串流平台Netflix的韓劇《魷魚遊戲》9月上架，劇中以兒童遊戲貫穿暴力場面，劇集分類為「暴力，性，自殺」類別，年齡等級設為「16+」，即只建議16歲或以上觀看。

保良局莊啟程第二小學前日（2日）去信家長，稱部分同學模仿劇中遊戲情節，甚至做出不當行為，值得關注。學校又提醒該劇屬限制級別，不適合兒童及青少年觀看，以免對心理健康造成不良影響，呼籲家長務必留意子女觀看媒體和節目情况，適切關注並正確指導。

保良局昨回覆本報查詢稱，該校一向重視學生品德操守，關顧精神健康，適時指導與支援，向學生灌輸正確觀念；亦與家長保持緊密的家校合作溝通，以守護學生精神健康。

學生便服日派「邀請卡」 印激勵語

英皇書院同學會小學校長陳淑英稱，該校上周舉行便服日，一對兄弟穿桃紅衣回校，模仿《魷魚遊戲》的工作人員。他們向校長遞上一張卡片，設計與劇集進入廝殺遊戲的「邀請卡」相同，不過背面印有激勵句子：「人生總有順境逆境，凡事坦然面對，不灰心，不氣餒，曙光自然出現」。

陳說，不少人看到衣飾上模仿行為，或會先入為主認定為暴力，但她說相關學生沒暴力行為，更稱可藉而賦予角色正面形象，不應受劇集導演和作者設定所限。她強調學校不鼓勵學生收看該劇，但認為學生「躲不過」社會鋪天蓋地資訊，「家長要有所認識，不能一味打壓和禁止（收看），要信任小朋友」。她說學校會了解學生有否過分代入，如有不安情緒，學校會安排與社工會面。

教局：未接不當行為個案 師長宜引導

有學校社工日前於facebook專頁「保良局學生輔導服務」稱，學校在讓小朋友學習感恩與珍惜的同時，劇集內容對待生命的冷漠與無情，為「壓根兒的唱反調」。他說不是要家長禁止和責備學生，而是引領和指導，了解子女喜歡劇集原因，例如比賽規則和公平等，家長可解說「這一種公平和規則是絕不可凌駕於生命之上」，要強調生命是寶貴。

教育局稱，未有收到學校就學生模仿《魷魚遊戲》情節做出不當行為的求助。局方稱，十分關注學生健康成長及安全，重視培育持守律己和謹慎的態度，正確使用資訊科技和社交媒體；教師和家長平日宜多關心學生，引導他們選擇合適資訊，如察覺他們瀏覽意識不良、暴力或危害生命等資訊應制止，並清晰解釋這些資訊的不良影響。