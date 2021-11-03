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2021年11月3日星期三
Smarties' Power English 第323期
學生情緒求助增 有人入院仍掛溫書 青協：48%新學年壓力指數高 逾半現抑鬱表徵
都大研學生會需否註冊 稱雙方關係好
屬下柴灣馬登基金中一僅1班 明愛：研社區書院合辦課程
THEi新法測「樹癌」 省時門檻低
涉向下屬管工索貸款 康文助理員控索賄
大人ing：跟着驚喜「暴走」
大人ing：綜藝製作之路 人生驚喜企画
人物例子庫：留下只有思念\一串串永遠纏——《似水流年》歌詞
古文化談：古代天氣預測
文字定格：倦
視聽之娛：造夢大師 交織虛實
文字發酵：正反義詞
參考答案
Talk to the town：A night without social media
Talk of the town：Disputes related to social media
Answers, Talk of the town
Grammar：Get
Answers, Grammar
Game
Answers, Game
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學生情緒求助增 有人入院仍掛溫書 青協：48%新學年壓力指數高 逾半現抑鬱表徵
都大研學生會需否註冊 稱雙方關係好
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文字發酵：正反義詞
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Talk to the town：A night without social media
Talk of the town：Disputes related to social media
Answers, Talk of the town
Grammar：Get
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Game
Answers, Game
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都大研學生會需否註冊 稱雙方關係好
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