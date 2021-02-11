THEi新法測「樹癌」 省時門檻低

傳統檢測褐根病的方式，除了目視評估外，普遍是將樹木樣本的菌絲分離純化，再以「聚合酶連鎖反應」擴增目標菌種核酸分子，檢測準確度高，但需耗時4星期，且過程要大量專業人手，難廣泛應用。

路政署早前委託THEi高科院環境及設計學院環境學系做相關研究。THEi高科院環境及設計學院副教授張浩帶領學生團隊，花一年分析4種檢測方法，研究結果初步顯示，屬較新穎的分子生物技術的LAMP具潛力作更普及應用。

張浩稱，LAMP使用門檻相對較低，由具備分子生物知識的實驗人員，將樹根或菌絲樣本加工，抽取帶核酸分子的液體放入指定容器及試劑中，一旦試劑呈現螢光顏色，即代表樣本有褐根病病菌。