屬下柴灣馬登基金中一僅1班 明愛：研社區書院合辦課程

稱現不打算放棄任何一校

明愛柴灣馬登基金中學校網顯示，本學年全校開設11班，中一有1班，中二至中六各有兩班。明愛職業訓練及教育服務（下稱明愛）昨回覆本報稱，適齡升中學童人口下降是一個「結構性」的事實，加上近年開始的移民潮，以及疫情影響跨境生來港就讀的人數，「相信這都是本港出現學額過賸現象的因由」。

按教育局要求，明愛柴灣馬登基金中學要繼續營辦，須向局方申請學校發展方案，包括轉為直資、接受特別視學等。明愛稱，正積極配合教育局的通知，準備一個學校發展方案，「在現階段沒有打算放棄任何一所學校」，正全力為柴灣馬登基金中學積極尋找不同的可行發展方案，當中包括探討與明愛社區書院合辦課程的可行性。據明愛社區書院（CICE）簡介，CICE是自資院校，目前開辦多項全日制高級文憑、毅進文憑、專業發展課程等，內容以職業導向為本。

根據明愛網頁，現時營辦9間資助及1間直資中學，據知教育局亦建議辦學團體屬校合併，明愛則稱，其他屬校現有足夠學生入讀，會否合併將視乎日後發展而定。