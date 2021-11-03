都大研學生會需否註冊 稱雙方關係好

稱雙方屬「共同體」 不覺學生對抗

都會大學學生會由學生民選產生，但該會屬大學學生事務處轄下組織，運作資金來自校方。郭予光昨表示，該會一直配合大學工作、與校方協商，雙方關係良好，故「自己（大學）內部沒有動力思考需否改變架構」。不過他說，有大學要求學生會獨立註冊，加上有持份者關注學生會問題，都大校長團隊將研究需否要求學生會註冊、做法對大學有否好處等，現時未有定案。

近年多間大學管理層與學生關係轉差，郭予光認為，學生知道本港以至世界發生何事，亦明白世事或朝着以前沒預料的方向發展，故有學生心態回歸學業。他說，都大與學生關係良好亦源於有關心態，他感覺不到學生對抗校方，學生會成員亦欣賞大學對其支持。

推平台記學生「軟技能」 僱主可參考

為促進學生全面發展，都大將推出平台讓學生記錄其參與課外活動後的反思，畢業後將獲得參與活動紀錄表，僱主可參考都大畢業生在相關活動學到的軟技能。郭予光說，部分學生「只是返學上課做功課考試就算」，作為教育工作者不樂見此情况，故冀以新平台裝備學生。新安排將成為都大生畢業要求，但校方未訂定細節，郭說不希望列明所需活動時數，免學生「跑數」。

大學畢業生準備履歷求職時，普遍會自行整理過往參與活動紀錄，被問到大學新做法是否「家長式管治」，郭稱平台屬支援性質，為學生提供框架，讓他們有系統地記錄，最終活動體驗仍由學生自己領略。都大商學院新生下學期將試用平台，明年9月擴展至一、二年級全體學生，再逐年推展全校使用。