學生情緒求助增 有人入院仍掛溫書 青協：48%新學年壓力指數高 逾半現抑鬱表徵

青協學校社會工作組分隊隊長林錦芳稱，不少家長於學校半天實體課時，為學生報補習班或課外活動，而個別學校恢復全日面授後，學生也對自己有期望，維持課後的學習活動，令時間編配變得緊張，加重壓力。

青協接獲學生求助，不少涉及學習壓力，林錦芳稱，有患情緒病的學生需留院觀察治療，仍着家人送功課到醫院想繼續溫書。她說，有時學生對成敗看法或優次選擇均影響他們如何面對生活，「過往學生認為好有問題的人才有情緒，但想他們明白情緒人人都有，接納和認識亦重要」。

最憂學業 7%怕好友移民轉校

青協上月問卷調查3669名中學生，48.6%學生自評壓力指數達7至10分的高水平（從1至10分中自選）；問到新學年最感擔憂的事情，首3位均與學業有關，最多人揀「成績未如理想」；與過往調查不同，今年有7%學生因好友移民或轉校而感擔憂。同時逾三成半人稱新學年感到開心。

當中亦有逾半（51.9%）學生出現抑鬱表徵，較兩年前51.4%微升，青協副總幹事徐小曼表示，有表徵不等於患上抑鬱症，但反映部分學生心理情緒不太健康，需適時支援。

至於本學年有多宗懷疑學童輕生事件，徐小曼指難將自殺歸因為單一原因，強調或有複雜因素，可能當事人未及洞察自己有情緒病，一念之差下輕生。她說倘學生遇上情緒問題，可致電「關心一線」2777 8899、WhatsApp 6277 8899或到utouch.hk網站向青協求助。

籲學校塑「求助非弱者」氛圍

她又稱，部分學生以打機減壓，提議亦可適時約朋友「睇戲、食吓嘢」；學校宜塑造「求助不是弱者」氛圍，提供空間予受情緒困擾學生歇一歇，「讓學生將最辛苦的情緒先發泄出來，如透過畫畫和文字表達」；家長和教師需提高敏銳度，及早辨識學生有否做出吸引別人注意的行為，包括𠝹手、在社交平台發表令人擔心的說話或圖片。