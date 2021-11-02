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2021年11月2日星期二
星笈中文 第042期
公民科視學 閱課業覽圖書館 教師稱助改進教學 考評仍模糊
下周教師培訓 播紀錄片「展現國人自強」
讚「英明領導」 都大授黃玉山榮譽博士
稱成員各有各忙 守護港大小組解散
星級作文：足印 一題兩寫
星級作文：迷途知返 追隨父親足印
星級作文：串連足印 邁向未來
文本細讀：消費狂歡悲喜劇——〈馬可瓦多逛超級市場〉
星級作文：串連足印 邁向未來
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【明報專訊】【學生示例二：論說】
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