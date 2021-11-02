讚「英明領導」 都大授黃玉山榮譽博士

都大亦頒發榮譽教育博士予國家開放大學黨委書記及校長荊德剛，稱他在國家開放教育的改革擔當重要角色，積極前往多間開放大學以推動改革，強調轉型發展的本質，在過程中亦借鑑企業、傳統大學及較先進開放大學的成功經驗。荊德剛多年來在國家教育部擔任多個重要職位，包括教育部高校學生司副司長、青海省教育廳副廳長（援青）及教育部一級巡視員。

國家開放大學書記同獲頒

理大榮休教授胡志城獲頒榮譽社會科學博士，都大讚揚他是世界知名的眼科視光學領袖，為全球眼睛健康貢獻良多。胡志城1987至1990年間，出任香港理工學院（現稱理大）診斷科學系的創系主任和教授，致力推動眼科視光學發展，2011年成為榮休教授。他除參與多個本地及國際的眼科視光學健康和研究相關的委員會，於2015至2019年間接任撒瑪利亞會董事會主席。頒授典禮將於12月1日舉行。