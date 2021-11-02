公民科視學 閱課業覽圖書館 教師稱助改進教學 考評仍模糊

暫用官方教材 學生難感興趣

李求恩紀念中學公民與社會發展科主任劉志鈞稱，公民科考評要求依然模糊，教師仍摸索如何擬定試題。他說，其校本周起舉行測驗，首份校內卷參考考評局樣本試卷擬定，但考評局試卷屬中六程度，教師需調適，供中四生測驗之用。他說，公民科教師正嘗試不同教學方法，例如舉行問答比賽、小測等，冀激發學生興趣。對於當局在新科落實初期到校視學，劉稱教師難免緊張，但視學可讓局方了解教師情况，並提出意見助學校改進。

有公民科教師向本報稱，由於現時未有已送審教科書，亦沒信心編製校本教材，暫時較常用教育局官方教材，但有關簡報趣味較低，難引起學生學習動機，希望局方提供更多類型的教材。對於視學包括審閱圖書館藏書，該教師稱，針對學校圖書館的監管比公共圖書館藏書嚴謹，即使有關書籍可於公共圖書館借閱，亦未必容許放入學校。

教局：回應「正本清源」期望

教育局回覆本報查詢稱，通識科推行以來爭議不絕，更有批評認為該科偏離課程初心，為回應社會對公民科「正本清源，回復初心」的期望及重視，以及盡早檢視學校如何規劃和落實從通識科過渡至公民科的情况，教育局本學年初就上述主題重點視學。

教育局稱，一如既往，視學人員除閱覽學校的相關文件、學與教資源（包括圖書館的藏書）和學生課業樣本外，亦會與學校人員作專業交流、觀察課堂和活動等，以檢視並為學校提供改善建議，協助學校有效和順暢地落實從通識科過渡至公民科。局方稱，重點視學剛開展，仍在收集有關資料，掌握學校推行情况。