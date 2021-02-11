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2021年11月1日星期一
常識學堂 第223期
中大學生報：向校註冊下下策 憂自主意識磨滅 盼學生平台處理註冊
銀髮「護風使者」 評估長者中風風險
多口岸擬一地兩檢
公民點對點：「兩地一檢」可行？
公民點對點：參考答案
你識唔識：施政報告提出重組政府架構
選擇題
明報教育網：2021/22學年 時事基本法問答比賽
大開眼界：(COP) 聯合國氣候變化大會
圖看議題：香港文創產業
活動巡禮：學紮花牌 傳承非遺
新聞解碼：機械腳人機合一
答案
STEAM X 校園：關注健康 便便App
STEAM DIY：交叉打結 綁緊鞋帶
偵探M.A.D. 路不拾遺
STEAM DIY：交叉打結 綁緊鞋帶
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【明報專訊】STEAM Q&A
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中大學生報：向校註冊下下策 憂自主意識磨滅 盼學生平台處理註冊
銀髮「護風使者」 評估長者中風風險
多口岸擬一地兩檢
公民點對點：「兩地一檢」可行？
公民點對點：參考答案
你識唔識：施政報告提出重組政府架構
選擇題
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大開眼界：(COP) 聯合國氣候變化大會
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偵探M.A.D. 路不拾遺
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銀髮「護風使者」 評估長者中風風險
多口岸擬一地兩檢
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公民點對點：參考答案
你識唔識：施政報告提出重組政府架構
選擇題
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大開眼界：(COP) 聯合國氣候變化大會
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