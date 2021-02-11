教育
智學公民 第8期

大開眼界：(COP) 聯合國氣候變化大會

【明報專訊】全球暖化問題愈受國際關注，為改善氣候變化，《聯合國氣候變化框架公約》的締約國自1995年起每年召開聯合國氣候變化大會，商討策略並訂立目標，冀協力減少全球溫室氣體排放，降低氣候變化影響。

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