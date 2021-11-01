教育
智學公民 第8期

你識唔識：施政報告提出重組政府架構

【明報專訊】特首林鄭月娥任期餘下約8個月，2021年10月6日她發表任內最後一份《施政報告》，為下屆政府重組訂出方向。以下新聞大事，你識唔識？

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