教育
智學公民 第8期

多口岸擬一地兩檢

【明報專訊】《2021年施政報告》及《北部都會區發展策略》提出新增5個一地兩檢口岸，包括原有口岸及興建新口岸，一地兩檢全部在深圳境內實施。實施一地兩檢的口岸將增至7個。

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