中大學生報：向校註冊下下策 憂自主意識磨滅 盼學生平台處理註冊

明報記者 黃焯謙

中大學生組織原由學生會代表會轄下委員會監管，據悉中大學生會宣布解散後，學生事務處提出兩方案要求學生組織註冊（見表）。倘不註冊，學生組織或被收回校內會室、不可借中大場地舉辦活動等。有別大多學生組織，《中大學生報》沒向學生收費，經費以往由校方管理的學生會戶口批出。

沒收費 獨立註冊難支撐營運

學生報總編輯張同學稱，擔心該報向大學註冊後失編輯自主，校方日後或下指令禁止個別報道，亦憂慮做較敏感的校政報道會遭秋後算帳。她又說，學生報有倡議校政的角色，若從屬大學，該報難與校方保持距離，「國有媒體怎可能作批判報道，這是同樣道理」。張稱學生報成員曾考慮不註冊，轉為獨立運作，而學生報每年7期出版開支約28萬元，該報難以承擔款項；倘獨立運作，肯定要放棄紙本出版。

從屬校方 恐失編輯自主

張稱，大學猶如小社區，學生需有一定自主，就關乎自己利益的事發聲，一旦失去學生自治根基，不知何年何月才可重建。她又說，學生組織不一定參與政治倡議，在校政上仍能有所作為，「宿費、打針這些很關乎我們（學生）的事，沒有分哪些重要哪些不重要」。該報與10多個學生團體組成「中大學生組織關注組」，冀發揮集體力量與校方商討，改由學生組成的平台處理校內組織註冊。

同學關注減退 「覺得好灰」

中大學生會宣布解散將近一個月，同學對學生組織關注漸減，張說學生報曾漏夜發聲明回應註冊事宜，迴響不及預期，「覺得好灰，但我想到如果（學生報）落入OSA（學生事務處）手中，更加令人生不如死」。她形容現時見步行步，盼窮盡一切辦法保住學生自主，即使最終與校方磋商不成功，「不代表這事失敗，不能否定當中意義，認為集體力量已消散」。

中大日前回覆本報稱，自中大學生會宣布解散，學生事務處​​一直與相關學會及團體緊密溝通和討論，大學將繼續與其代表會面，商討過渡安排；學生事務處將管理以往由學生會負責的相關服務，盡力減低對學生活動及其代表角色的影響。校方沒有直接回應學生團體須否向學生事務處註冊、有否設註冊限期，以及不註冊會有什麼後果。