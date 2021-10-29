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智叻中文Smarties' 第476期

周圍「中」：度量衡 斤和両

【明報專訊】用來量度重量的單位有不少，例如「公斤」、「克」、「磅」等。中國傳統用「斤」、「両」等為重量單位，除此之外，有不少詞語、俗語都和這些重量單位有關呢！

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