教育
語文同樂 第533期

閱讀篇章：〈孤獨的理由〉——動作佈置 透視人物性格

【明報專訊】葉聖陶先生曾謂：「閱讀是吸收，寫作是傾吐。」我們若能吸收不同作品中的寫作技巧與立意構思，含其英，咀其華，下筆時自能文思泉湧。

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