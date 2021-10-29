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2021年10月29日星期五
語文同樂 第533期
拜票洗樓 小學生組閣選學生會 將軍澳循道衛理：學生聲音助學校從善如流
浸大取錄10精英運動員 拯溺代表讀應用生物學
稱奪金為社會帶正能量 理大授張家朗榮譽博士
今期流行：和魂漢神
今期流行：一個神明 漢和兩種解讀
今期流行：日本流行文化 常見熟悉身影
陋巷日常：天下街貓 都是貓
閱讀篇章：〈孤獨的理由〉——動作佈置 透視人物性格
範文天空：姓氏與生平之謎
經典金句：存小善去小惡
時事中文：自製偽鈔
小遊戲答案
周圍「中」：度量衡 斤和両
答案
成語漫畫：狐假虎威
閱讀篇章：〈孤獨的理由〉——動作佈置 透視人物性格
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【明報專訊】葉聖陶先生曾謂：「閱讀是吸收，寫作是傾吐。」我們若能吸收不同作品中的寫作技巧與立意構思，含其英，咀其華，下筆時自能文思泉湧。
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