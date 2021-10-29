浸大取錄10精英運動員 拯溺代表讀應用生物學

投入拯溺運動數年，郭於2019年英聯邦拯溺錦標賽男子50米運送假人賽，以33秒刷新香港紀錄。不過他認為拯溺運動過程容易受傷，若海浪突然湧至，整個人衝向石頭或導致脫骱，自己亦曾在取假人時滑倒。

盼研究科技助受傷運動員復元

今年郭永頌透過精英運動員入學計劃，入讀浸會大學應用生物學理學士（生物科技專修）二年級；他希望透過課程，了解和研究利用科技幫助受傷運動員加快復元，「運動員如受重傷，打擊很大，想打破受重傷便要結束運動員生涯（的定律），否則很可惜」。

浸大精英運動員入學計劃今年取錄10名學生，當中閻諾為首名獲取錄的足毽運動員，今年入讀體育與康樂管理文學士三年級。在內地出生的她，自8歲起迷上踢毽，6年前來港升學後發現患上紅斑狼瘡症，曾經全身出疹和關節疼痛發炎，中學文憑試期間壓力太大導致病情加劇，試過因入院錯過青訓比賽。現為香港女子足毽隊成員的她稱仍會堅持運動，調節作息後病情回穩，「玩了13年，不會因病放棄，毽帶給我朋友，更讓我學會與人相處和合作」。

浸大推出精英運動員入學計劃至今5年，對象為符合基本入學要求的香港體育代表隊成員，在國際賽事有出色表現；計劃會向取錄的學生提供可續領的全額或半額學費資助，下學年的申請將於明年1月截止。