拜票洗樓 小學生組閣選學生會 將軍澳循道衛理：學生聲音助學校從善如流

「請支持第八屆學生會成立！」，將軍澳循道衛理小學逾20名小六生組成的學生會候選內閣在上周五（22日）投票日，早上7時許已列隊在校門外吶喊助威，向同學、教師、校長等選民拉票；投票過程細節一絲不苟，發出選票時會剔走取票學生名字；內閣全員小息出動，把握早上兩節各10分鐘的小息「洗樓」，走遍逾30個課室宣傳。內閣成員張天韻邊趕行程邊向記者介紹，每年選舉氣氛都非常濃烈，學校會中央廣播學生會內閣宣傳聲帶。

歎學長「成功爭取」功課堂影響大

內閣成員:實現政綱助他人 感覺好好

談到參選心得，內閣成員薛德志說記得前學生會爭取加設功課堂，「聽說以前功課不少，在我小一那年學生會的師兄姊就提出設立功課堂，原來影響很大，日後每一屆學生都受惠」，他希望今屆提出外借雨傘的「雨傘共享計劃」能造福師弟妹。另一成員莊詩怡希望透過實現政綱幫助別人，「幫完別人的滿足感，覺得好好」；有份攝製宣傳片的成員王嘉朗則說，透過選舉發覺自己愛當領袖。

不過，每場選舉難以招攬所有人支持，小息拉票時有小五生在旁一臉質疑，並反問「你們在示威嗎？」、「我只會投不贊成」；薛德志續說已見慣，憶述有同學曾要求將「興建水族館」納入政綱，否則不會支持，惟內閣認為太荒謬，只好解釋學校資源有限。

校長讚政綱實際有創意

應要求改校服設計

校長林德育表示，多年來未曾出現多於1個候選內閣，選戰中沒有太大競爭，「始終覺得小朋友還細，未去處理容許兩三個內閣競爭」。他笑稱部分學生能提出有創意又實際的政綱，「學校禮堂不足以擺放900多張櫈，學生往往席地而坐，但有學生提出女同學著裙不便，建議將校裙改為裙褲，學校現正改校服設計」，他認為學生能針對需要，並成為與學校溝通的橋樑。

為數不多的小學有辦學生會經驗，林表示接任校長一職後冀秉承傳統，學生培訓階梯為初小訓練自理，並觀察師兄姊做領袖、小四起籌組班會、小五透過參與不同活動，訓練表達能力、小六生可表達意願加入學生會，教師再行甄選。

林校長說，盼綜合學生不同能力包括溝通、協作和解難，「更想他們知道這間學校不是（屬於）校長、老師，是學生自己的，學習如何做主人翁的角色」。他說未必每個學生都有機會成為領袖，但仍希望每人發揮潛能，過程中毋須與別人比較，「不想他們成為只懂指揮別人的領袖，而是當個如僕人的領袖」。