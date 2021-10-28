教育
常識天下 第226期

迪士尼朋友：打破封建的茉莉公主

【明報專訊】在《阿拉丁》的故事中，迷人城市阿格拉巴在繁華背後，仍維持着封建的法律，因此茉莉公主必須在下一個生日前嫁給王子。為了追尋自己的生活，她毅然離開皇宮拒絕繼續活在父親的夢想之下。

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