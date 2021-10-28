Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
大灣區
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年10月28日星期四
通通識 第729期
以往活躍社會事務 憂交文件有風險 新亞學生會不註冊 成員留任不再談政
2023年DSE取消「中文口試」通識IES 提早告別
城大推電子畢業證書 便僱主網上核對學歷
教師流失率5至10% 教局稱大致平穩
填海造地
時事點對點：年輕醫生過勞
Data解密：中國碳中和目標
圖表拆解：香港溫室氣體排放
觀點與角度：動保準則應嚴或寬？
Road to 5**：Consumption Voucher Scheme
新聞有常識：難民女孩當醫生
真假fun一fun：菲律賓人愛音樂娛樂
迪士尼朋友：打破封建的茉莉公主
每周一圖：雌雄彩鷸 不一樣的羽色
Road to 5**：Consumption Voucher Scheme
prev
next
【明報專訊】News summary
上 / 下一篇新聞
以往活躍社會事務 憂交文件有風險 新亞學生會不註冊 成員留任不再談政
2023年DSE取消「中文口試」通識IES 提早告別
城大推電子畢業證書 便僱主網上核對學歷
教師流失率5至10% 教局稱大致平穩
填海造地
時事點對點：年輕醫生過勞
Data解密：中國碳中和目標
圖表拆解：香港溫室氣體排放
觀點與角度：動保準則應嚴或寬？
Road to 5**：Consumption Voucher Scheme
新聞有常識：難民女孩當醫生
真假fun一fun：菲律賓人愛音樂娛樂
迪士尼朋友：打破封建的茉莉公主
每周一圖：雌雄彩鷸 不一樣的羽色
以往活躍社會事務 憂交文件有風險 新亞學生會不註冊 成員留任不再談政
2023年DSE取消「中文口試」通識IES 提早告別
城大推電子畢業證書 便僱主網上核對學歷
教師流失率5至10% 教局稱大致平穩
填海造地
時事點對點：年輕醫生過勞
Data解密：中國碳中和目標
圖表拆解：香港溫室氣體排放
觀點與角度：動保準則應嚴或寬？
新聞有常識：難民女孩當醫生
真假fun一fun：菲律賓人愛音樂娛樂
迪士尼朋友：打破封建的茉莉公主
每周一圖：雌雄彩鷸 不一樣的羽色
prev
next