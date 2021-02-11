2023年DSE取消「中文口試」通識IES 提早告別

中文校本評核佔比升

教師：原憂取消不敢過早準備

中文科口試自2020年起因疫情取消，因課程修訂，2023年原為末代中文DSE口試，但昨日考評局宣布後「提早」取消。中文科教師王美琪稱，對此有心理準備，因已連續3年取消中文口試，且在疫情持續下學校難返足全日學，課時有限，指不論是今屆中五或中六生，都難有時間做口語練習或小組討論。她認為取消口試確可釋出課時，但學生的說話表達能力便無法在考試中反映，有一定影響。

王美琪又說，中文的校本評核（SBA）獲保留，而且因口試取消，佔分比重上升，認為此有商榷空間。她稱，不少學校過去抱持「睇定點」的心態，不敢過早準備，擔心會突然取消SBA，如今未見SBA取消或減量，相信學校會緊貼或加快進度安排。

通識教育科本學年起被公民與社會發展科逐步取代，2023年是末代通識考試，獨立專題探究（IES）取消後，卷一資料回應題分數比重由50%增至62%；卷二延伸回應題由30%增至38%（見表）。

2022年有多個科目的校本評核、筆試要求有調整，對於2023年精簡安排的考慮，考評局回覆本報稱，學生於過去兩個學年因疫情而長期暫停面授上課，嚴重影響其學習進度，而中文及通識科均為核心科目，有關精簡安排能讓絕大部分學生受惠。

考評局：釋課時 絕大部分學生受惠

考評局稱，取消中文口試可釋出課時，讓教師與學生集中準備其他卷別的考試，尤其卷一的指定考核篇章需要較多課時教學，而通識科IES需教師作較長時間個人指導，取消IES有助釋出課時，讓師生有更多時間完成教學。局方稱，有關建議均獲相關科目委員會支持。