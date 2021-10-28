以往活躍社會事務 憂交文件有風險 新亞學生會不註冊 成員留任不再談政

明報記者 黃焯謙

中大認「建議」書院學生會獨立註冊

中大昨稱早前諮詢法律意見，當中表明中大學生會及各書院學生會須根據《社團條例》或《公司條例》獨立註冊，校方已向學生組織提出建議。中大表示，理解各學生會關注獨立註冊程序，因而以辭職或解散等方式處理；大學已準備好與各學生代表合作解決上述問題，各書院亦會與所屬學生會溝通，協力解決問題。

中大學生會及兩個書院學生會本月相繼解散或成員總辭，魏子聰說，新亞學生會臨政5月左右從校方得悉，書院學生會須獨立註冊。他說，臨政考慮到申請註冊的風險，加上「你看到（屬獨立社團的）港大學生會發生什麼事，（註冊後）是否無事？不是的」。他說校方沒明言不註冊後果，稱校方現時對待書院學生會，有別於要求中大學生會註冊時「個個禮拜搵你，得閒嘈吓你」。他說，臨政現時不打算註冊。

臨政主席：今外界批評 校方不再是緩衝

臨政8名成員擬留任至明年3月，魏認為，校方針對學生組織的行動源於外界批評，「當你（學生組織）引來外界聲音『招呼』你時，校方就一定要『招呼』你，不像以前校方有機會成為buffer（緩衝）」。

他說，有同學冀學生會在社會事件為其發聲，但在現時環境或招致風險，他承認為同學發聲與否屬其最大掙扎。他說臨政將專注書院宿舍、交通、膳食等事務，而非朝政治方面發展。

就校務約見 稱校方「知會」非溝通

魏又說，書院學生會之間會就校務合作，例如中大5月要求宿生打疫苗或定期做檢測，新亞學生會發起與其他書院學生會蒐集同學意見。不過，他說校方對待學生代表態度有變，學生很多時看新聞或大學電郵才得悉關乎全體學生的措施；當書院學生會就校務約見校方，大學管理層僅將決定知會學生會，而非溝通、共商辦法。學生代表工作空間收窄，魏說，他繼續相關工作是希望「同學有空間voice out（表達意見），但你很清楚這樣做不可能動搖到什麼事」。

學生會事務 同學「關心卻無力」

經歷社會事件及疫情，中大校園生活漸復常，不時有學生在校內「Dem beat」、辦活動。魏子聰說，身邊同學關注學生會事務，惟「他關心又可以怎樣？很多時都有無力感」；對於現時校園氣氛，他無奈嘆「失望於自己不能做更多，而非對他人失望」。