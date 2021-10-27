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2021年10月27日星期三
語文同樂 第532期
86%教師：推國安教育有困難 逾半稱欠教學資源 三成人「很有信心」
港大首推法學理學雙學位 望培育了解創科法律專才
浸大國安教育首面授 唐英傑案納教材
港大接管 屬會須簽條款註冊 電郵帳戶名稱刪SU字眼
生活關鍵詞：抉擇
生活關鍵詞：殘酷抉擇題 我全都想要
時事中文：偽鈔
參考答案
文言滿fun：一字錯 滿盤皆落索
答案
視聽之娛：永恆族潛伏地球
文字定格：雨流離˙前景
字煮文化：熱炒魷魚
微故事：夢魘
Talk of the town：Qianhai
Talk of the town：The Hong Kong-Shenzhen Western Railway
Answers, Talk of the town
Comic：Ernest Hemingway and his wannabes
Career：Hairdresser
時事中文：偽鈔
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【明報專訊】■新聞事件
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86%教師：推國安教育有困難 逾半稱欠教學資源 三成人「很有信心」
港大首推法學理學雙學位 望培育了解創科法律專才
浸大國安教育首面授 唐英傑案納教材
港大接管 屬會須簽條款註冊 電郵帳戶名稱刪SU字眼
生活關鍵詞：抉擇
生活關鍵詞：殘酷抉擇題 我全都想要
時事中文：偽鈔
參考答案
文言滿fun：一字錯 滿盤皆落索
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Talk of the town：Qianhai
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Comic：Ernest Hemingway and his wannabes
Career：Hairdresser
86%教師：推國安教育有困難 逾半稱欠教學資源 三成人「很有信心」
港大首推法學理學雙學位 望培育了解創科法律專才
浸大國安教育首面授 唐英傑案納教材
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生活關鍵詞：抉擇
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文言滿fun：一字錯 滿盤皆落索
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