浸大國安教育首面授 唐英傑案納教材

范凱傑昨向本報稱，昨於浸大的課堂教授本港法制、憲制基礎，提及兩宗已定罪的案件，包括首宗國安法案件唐英傑案，被裁定煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，以及「第二代美國隊長」馬俊文涉及的煽動他人分裂國家罪案件。他說，課堂亦加入執法機構執法、正調查的案件，以及正處理法庭程序的案件，「一個人是否被定罪由法庭決定，我們看案件的角度會不同，但作為一些讓同學認識，全方面了解國安法的方法，做（教學）材料是適合的」。

學生：感强迫參加

有參與的學生稱，學校要求畢業前必須修讀，「覺得是強迫參加」。同樣出席課堂的張同學稱課中亦提及「12港人偷渡案」、「民主派初選」；同行的陳同學稱講者與學生有互動、容許提問，幫助她理解何謂「四宗罪」，「知道即使宣揚也犯法」。

浸大今年7月率先公布新學年起開設國安教育「聯通課程」，今年起全日制本科新生包括國際生須在畢業前完成。