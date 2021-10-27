86%教師：推國安教育有困難 逾半稱欠教學資源 三成人「很有信心」

教聯會本月初向全港學校發問卷，收回315份有效回應，昨公布結果，與去年同期調查比較，今年學校舉行的國情教育活動增加。今年60%受訪教師表示，學校透過班主任課進行國情教育活動，較去年約44%大幅上升；54%教師表示，學校將國情結合學科教學，相較去年42%同樣錄得升幅。不過，在推展國情及國安教育時，多達86%教師反映不同程度困難，當中56%稱學校欠缺相關教學資源，僅29%教師表示「很有信心」教授國安相關課題。

教聯會副主席鄧飛說，中小學教師多以專科如中文、英文教育出身，不少人欠缺專業法律知識，「無人是法律出身走去教中小學，所以如果教憲法和基本法，自然自信不足」。他建議為教師提供更多支援，成立「香港愛國教育支援中心」舉辦專業培訓。他亦促請教育局盡快向立法會提交有關理順小學中層人手及薪酬架構撥款，並爭取議員支持通過，讓小學增設職位統籌國情國安教育等。

鄭若驊網誌：推網上資源中心

律政司長鄭若驊昨在網誌表示，作育英才是任重道遠的工作，律政司會不遺餘力地為學校法治教育提供支援，繼續跟學校、教學團體和不同持份者合作，共建法治校園。她表示，律政司與基本法基金會合作推出「法治及基本法網上教育資源中心」，以應付教師對相關法律教材的需求；當中提供正確法律知識和《基本法》教學資源，亦將配備《憲法》和國安教育的相關內容，計劃進一步由中學推展至小學，鞏固大家對法治的信心。