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2021年10月26日星期二
星笈中文 第041期
港隔20年發現新珊瑚 浸大團隊命名大杯筒星珊瑚 另覓新海蛞蝓
昨起須打針 浸大生：為返學冒險
應用學習增韓語人工智能
考生專訪：寫作素材處處有
考生專訪：劏房備戰 妙策奪星
文本細讀：如影歷歷，栩栩如真——〈秋山圖〉的幻象和真實
實用寫作：活動報告——整合數據
考生專訪：寫作素材處處有
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【明報專訊】「生活點滴是細節，最能體現人物性格，
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實用寫作：活動報告——整合數據
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