港隔20年發現新珊瑚 浸大團隊命名大杯筒星珊瑚 另覓新海蛞蝓

原本研究海蛞蝓 打浪排意外發現

邱建文的團隊獲環境及自然保育基金批出約106萬元，展開今次研究。他稱，是次發現「很突然」，團隊原本的研究對象是「海蛞蝓」，豈料浸大生物學家去年夏季，在本港東部水域打浪排下水調查時，發現「大杯筒星珊瑚」，花近1年利用形態學及分子分析；連同其他珊瑚表面發現「褐帶背鰓海蛞蝓」、「食角孔珊瑚背鰓海蛞蝓」的研究，已刊登於《Zootaxa》和《Zoological Studies》學術期刊。

團隊成員、生物學系碩士研究生姚景峰說，本港已隔多年未再研究非造礁珊瑚，加上慣用形態學分辨，未及DNA分析準確，「以前有人因骨骼（Septa）形態認錯為另一屬的珊瑚，今次重新鑑定後，確定為筒星珊瑚屬」。

生物分類研究青黃不接 盼政府資助

睽違逾20年再發現新珊瑚，邱建文稱今次3個新物種很常見，惟不多人留意和研究。問及尋找新物種的困難，他解釋全港只有約70人專注生物多樣性的研究，半數人專攻海洋生物，浸大僅兩名講師專長海洋生物多樣性，「不單香港，全世界做（生物）分類的人都少；要鼓勵多些年輕人從事這行，政府在資助這方面以及培訓」。

邱續稱，3個新物種均出現於潔淨的水域，倘附近一帶有大型填海工程，必會威脅生物多樣性。他認為鑑定物種的準確性影響大，例如工程環境評估報告，「如果鑑定（物種）的水平不夠準、出錯，（環評）結果不一定可信」。