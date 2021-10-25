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2021年10月25日星期一
常識學堂 第222期
VR「登」黃山 教小學生寫景 港大團隊建平台教中文 擬擴至英文常識科
醫局「數據實驗室」連接大學助科研
全球供應鏈瀕崩潰
公民點對點：全球經濟恐全面滯脹
公民點對點：參考答案
知識寶庫：中國遙距醫療
大開眼界：國際勞工組織
快問快答：前海改革方案
新聞解碼：海鮮有鮮味
答案
STEAM足迹：動物的煩惱
STEAM DIY：移動水的魔法
偵探M.A.D. 尊重他人
新聞解碼：海鮮有鮮味
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【明報專訊】吃海鮮最講求鮮味，吃一口海鮮就彷彿置身大海！其實何謂鮮味？
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VR「登」黃山 教小學生寫景 港大團隊建平台教中文 擬擴至英文常識科
醫局「數據實驗室」連接大學助科研
全球供應鏈瀕崩潰
公民點對點：全球經濟恐全面滯脹
公民點對點：參考答案
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大開眼界：國際勞工組織
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偵探M.A.D. 尊重他人
VR「登」黃山 教小學生寫景 港大團隊建平台教中文 擬擴至英文常識科
醫局「數據實驗室」連接大學助科研
全球供應鏈瀕崩潰
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