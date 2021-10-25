教育
智學公民 第7期

大開眼界：國際勞工組織

【明報專訊】第一次世界大戰後，為維持世界和平，聯合國國際勞工組織（ILO）於1919年巴黎和會成立，以保障勞工權益，追求實踐社會公義以達致和平。在1969年，ILO以收窄貧富差距，獲得諾貝爾和平獎。

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