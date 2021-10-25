醫局「數據實驗室」連接大學助科研

醫管局高級系統經理李璧堅表示，自助數據平台協助研究人員構思研究意念。平台包含約20萬名從2007及2017年隨機抽取的病人數據，包括就診紀錄、手術及其他醫療程序等資料。現時8間資助大學的研究人員可申請使用平台，李璧堅稱，審批申請只需遞交身分證明文件和教授證明等，至今已有44個申請獲批。

研究人員過往須親自到訪數據實驗室取資料，醫管局今年推出遙控連接服務，大學科研人員可在校園取得平台數據，保安要求與實地前往相同。李璧堅透露，中文大學和科技大學已完成系統接駁，香港大學的工程則正在進行。

取用保安嚴 病人「去名化」身分保密

李璧堅表示，實驗室病人資料「去名化」，研究人員取得數據後不能反向找出患者身分。數據實驗室保安有嚴格規定，進入須人臉識別，亦有工作人員核對身分證。為防止有人偷拍患者資料，實驗室設有閉路電視對準電腦熒幕。

數據實驗室同時提供數據協作項目服務，資料庫儲存逾25年「臨牀管理資訊系統（CMS）」的病人數據，現包含超過50億項紀錄。彭育華透露，項目已支持28個科研項目，當中包括港大放射診斷學系牽頭的「髖關節骨折辨識系統」和中大利用腦掃描分辨急性出血性中風的研究項目。