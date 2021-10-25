VR「登」黃山 教小學生寫景 港大團隊建平台教中文 擬擴至英文常識科

前線教師參與設計15教案

黃家偉團隊獲優質教育基金撥款逾340萬，開展名為「透過人工實境的新平台來優化語文教育（eLEARN）」項目（見表）。黃家偉稱，團隊與小學教師合作，思考哪些課題適合用VR方式呈現，他認為，坊間不乏VR教件，但項目珍貴之處是前線教師參與設計，更了解課堂上學生需要。

團隊製作15個VR教件及教案，建立載有這些單元的電子學習平台「eLEARN平台1.0」。有單元以小六課文《黃山》為主題，學生以手機配合VR眼鏡，可不同角度看黃山，感受山勢險峻，了解「黃山四絕」奇松、怪石、雲海、溫泉的特色。教師之後可引導學生描述及想像，如讓學生試解釋「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽」的意思；以擬人或比喻描寫景觀。

補足體驗 模擬《星際啟示錄》場景

無法親身體驗的場境，可靠VR補足，如以電影《星際啟示錄》為主題的VR教件則模擬太空船環境。黃家偉稱，VR提供情境或場境讓學生體驗，但不等於「戴住VR鏡便學會所有」，認為傳統教學模式無法取代，建議學生VR體驗時間佔堂上3至5分鐘。

強調不能取代傳統教學

受疫情影響，試行項目進度受阻，但小學初步反應正面，團隊計劃順勢推出項目2.0，改善現有套件，同時增設英文、常識內容，目前有來自17校的教師將參與設計。黃家偉提及VR套件雖方便，但也不應本末倒置，如學生可落手做的實驗便親手做。

黃家偉稱，全球VR發展集中技術層面，而非應用方面，認為今次項目提供適合本地小學使用的VR教件及平台，又稱預視課室環境未來不會有太多改變，善用VR可帶學生「去另一個空間體驗」。他希望日後VR如同電子簡報般，可供教師輕易製作及使用，不過，他認為教師工作量大或無暇製作教件，現成作品需求較大，另亦未必每校有充足器材。