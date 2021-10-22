Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
教育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
大灣區
創科線
偵查報道
圖片看世界
教育
2021年10月22日星期五
語文同樂 第531期
消費考察報告獎 鼓勵重省權利責任 製App掃單記帳 助同學擺脫「月光」
校友認捐 聖保羅書院每年豁免5新生學費
今期流行：格子裏的劇情
今期流行：漫畫文學 平易迎人
浮城絮語．《魷魚遊戲》︰沒法反抗的殘酷賽局
閱讀篇章：〈果實〉——學生示例分析
校園尺牘：反對舊街市活化方案（評論）
閱讀文言：好聽有什麼用？
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
潮看文史：率（seot1） 性（sing3）
時事中文：白腹海雕 棲息地減
答案
周圍「中」：時間去哪了？
講故事：小胃胃與好朋友
實戰篇：參考答案
【明報專訊】(1) C
上 / 下一篇新聞
消費考察報告獎 鼓勵重省權利責任 製App掃單記帳 助同學擺脫「月光」
校友認捐 聖保羅書院每年豁免5新生學費
今期流行：格子裏的劇情
今期流行：漫畫文學 平易迎人
浮城絮語．《魷魚遊戲》︰沒法反抗的殘酷賽局
閱讀篇章：〈果實〉——學生示例分析
校園尺牘：反對舊街市活化方案（評論）
閱讀文言：好聽有什麼用？
閱讀文言：實戰篇
實戰篇：參考答案
潮看文史：率（seot1） 性（sing3）
時事中文：白腹海雕 棲息地減
答案
周圍「中」：時間去哪了？
講故事：小胃胃與好朋友
消費考察報告獎 鼓勵重省權利責任 製App掃單記帳 助同學擺脫「月光」
校友認捐 聖保羅書院每年豁免5新生學費
今期流行：格子裏的劇情
今期流行：漫畫文學 平易迎人
浮城絮語．《魷魚遊戲》︰沒法反抗的殘酷賽局
閱讀篇章：〈果實〉——學生示例分析
校園尺牘：反對舊街市活化方案（評論）
閱讀文言：好聽有什麼用？
閱讀文言：實戰篇
潮看文史：率（seot1） 性（sing3）
時事中文：白腹海雕 棲息地減
答案
周圍「中」：時間去哪了？
講故事：小胃胃與好朋友
prev
next
相關新聞
閱讀文言：好聽有什麼用？
閱讀文言：實戰篇