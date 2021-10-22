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語文同樂 第531期

浮城絮語．《魷魚遊戲》︰沒法反抗的殘酷賽局

【明報專訊】韓劇《魷魚遊戲》故事裏沒有「魷魚」，事實上也沒有「遊戲」，只有一場又一場生死賭博，講究的不是鬥智鬥力，而是誰能在殘酷的生存賽局中倖存。

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