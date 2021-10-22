校友認捐 聖保羅書院每年豁免5新生學費

每年可續領 6年減免30萬

新獎學金將於2022/23學年推出，源迪恩表示對象為勤力讀書、會發奮向上的有需要學生，他在甄選過程亦會向小學校長徵詢意見，預料下學年可資助約5至6名中一新生學費、部分課外活動和課程開支，估計每名學生每年可獲5萬元資助額；計劃同時容許每年續領獎學金，換言之相關學生6年中學學費全免，源期望在5年後可籌集約6000萬，料未來每年可資助約36名學生，「希望能服務多些不同階層的家庭，不想過於單一」。

有份推動計劃、現為大家樂主席的校友羅開光認為，聖保羅書院一直培養學生同理心、欣賞他人和易地而處，他與不少校友都希望母校不問背景，「學校是『小社會』，應讓不同階層的同學走在一起」。

校長盼能服務更多階層 免於單一

聖保羅書院昨亦邀請不同年代的校友聚首唱校歌，他們帶同母校相關的舊物回憶校園生活。1960年代畢業生、立法會前主席曾鈺成穿短袖白恤衫繫上校呔，笑稱模仿當年夏季校服造型，「由1956年起，這身校服我穿足9年」。

曾鈺成：當年有住山頂有住棚仔 不存芥蒂

他當年在學有不少難忘點滴，猶記得當年與同學創辦學生會、寫下會章，更借用禮堂籌款；又說當年同學貧富差距大，「有同學住渣甸山豪宅，晚上我們一起看星星；但亦有同學住天台棚仔，我們一起談組織文社，大家不會因背景差異而有芥蒂」。

1970年代畢業生、前助理廣播處長張文新昨則帶同舊書，稱勾起兒時回憶。他難忘當年住在上水，每天坐蒸汽火車花近7小時上學和回家，雖憑成績考入聖保羅，但出身草根，一度考慮退學，「怎料當時收到老師來信，希望家人讓自己讀完中四五課程，更寄中四的教科書到我家」。他稱當年師生情誼深厚，更讓他學會做人道理。