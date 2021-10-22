消費考察報告獎 鼓勵重省權利責任 製App掃單記帳 助同學擺脫「月光」

關注同學消費模式的迦密主恩中學4名高中生做出創意設計。成員之一中六吳鎧欣稱，留意到不少同學平日「衝動消費」，「同學看見精美的文具有折扣就購買，往往買完才後悔」，遂設計「惜錢．識存」手機應用程式，提供記帳功能。

吳鎧欣與組員事前訓練人工智能系統學會掃描單據，以取代人手輸入，希望同學使用時更方便；系統亦會按消費類別分類，稱同學可以「每月報告」了解個人消費模式，亦會適時發警示，盼同學勿胡亂消費。她期望日後可再改良系統，包括加設家庭帳戶功能，讓家庭成員了解家人整體支出，並改善界面和增設不同語言。

中六生分析「代經濟」 反思「假手於人」文化

疫情下人們足不出戶都可在網上平台交易，網購愈趨普及。協恩中學中六生李柏瑢與3名同學留意到Instagram等社交平台湧現代做功課、寫論文、上網課和考試甚至溜狗等廣告，並取材為考察題目，分析現時流行「代經濟」，反思學生在這種消費模式下常假手於人，提醒要為自己負責任。

另一得獎組別、德蘭中學5名初中生研發「iEat好食德校園計劃」手機應用程式，獲初級組最卓越設計獎。就讀中二的鍾樂然表示，程式供同學在午飯後將廚餘磅重並上載至系統，希望讓家長和午膳供應商掌握剩食的情况，亦透過獎勵計劃鼓勵同學減少浪費。

初中生製秤廚餘App 鼓勵減廢

消委會主席林定國表示，消費文化考察報告獎旨在鼓勵學生考察研習特定的消費議題，反思並建立正確價值觀。他說，今屆活動共59間中學、逾650隊學生參與，考察完成率達九成以上；又提及本港經歷疫下新常態，欣見學生以網購為主題，希望他們在多元消費模式下重新思考消費者的權利和責任。