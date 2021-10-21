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2021年10月21日星期四
通通識 第728期
教局撥5億 助學界研電子學習系統 邀中小學幼園參加 伙拍大專院校構思新項目
疫下一年 教師網課增至每周5.5次
浸大下學年擬開5新課程 設遊戲設計動畫主修
時事懶人包：元朗「垃圾山」
時事點對點：拉閘限電
概念解碼：福利主義
議題close-up：植物迷 × 科研
摘星拆解：港府應強制長者 篩查癌症？
新聞測驗
新聞測驗：答案
新聞有常識：女孩發現小行星
真假fun一fun：印尼人 蝦片送飯
迪士尼朋友：重視和平的寶嘉康蒂
每周一圖：隱世武林高手彈塗魚
新聞測驗：答案
【明報專訊】1.B
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