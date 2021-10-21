浸大下學年擬開5新課程 設遊戲設計動畫主修

推創新醫療課程 望科技改善社會健康

部分課程跨學院聯合收生

疫情之下醫療科技顯得重要，下學年浸大亦將推出創新醫療及社會健康社會科學學士（榮譽）／理學士（榮譽），課程配合創新和科技發展政策，使命之一是運用科技改善醫療和社會健康，從而發揮關鍵作用推動科技創新。首學年提供25至35個學額，浸大稱尤其適合有意利用科技和創新解決方案推動醫療與身心康健的學生報讀。

另外，浸大文學院、傳理與影視學院及社會科學院部分主修或課程，下學年將採用聯合收生模式，涉及文學士（榮譽）／音樂學士（榮譽）（音樂／創意產業）、傳理學學士（榮譽）（新聞與數碼媒體／公關及廣告）等課程。

網上資訊日設3場入學講座

浸大將於周六（23日）上午11時至下午5時，舉辦入學網上資訊日2021，校方將舉行3場入學講座，向持不同學歷的學生介紹浸大入學資訊，不同學院亦會就個別課程舉辦網上直播講座，以及實驗室和工作室的虛擬參觀。

浸大入學網上資訊日登記網址：

https://infoday.hkbu.edu.hk