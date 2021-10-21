教局撥5億 助學界研電子學習系統 邀中小學幼園參加 伙拍大專院校構思新項目

計劃將邀請經挑選的優質教育基金資助電子學習項目的受款人提交計劃，發展及推廣項目成品，同時即日起接受大專院校或辦學團體申請計劃撥款，以發展配套促進學校推行電子學習。局方昨發信邀請公營及直資學校以及參與幼稚園教育計劃的學校參與計劃，成為大專院校及辦學團體的伙伴學校，協助構思電子學習新項目，並試用項目成品。

獲批項目可獲3年有時限撥款

優質教育基金秘書處將會成立委員會，成員包括資訊科技專家、學界、商界等代表，負責審批申請和提供意見。獲批項目可獲最長為期3年的一次過有時限撥款，參與計劃的公帑資助學校亦獲為期3年贊助試用項目成品。

香港聖公會何明華會督中學校長、香港電腦教育學會副主席金偉明說，即使疫情消退，網上教學浪潮也「返不到轉頭」，惟本港網上教學平台仍在發展階段。他說外地有電子學習平台能分析學生學科範疇強弱，令教師可加強支援，但平台使用簡體字或按外地課程設計，不適合本地學校。他說，其校曾與商業公司商討設立平台，利用學生考試分數預測數年後成績。他稱開發平台難處之一是資金，今次計劃除提供撥款，亦連繫技術層面較強的大學，讓開發成功有較大機會，其校有意參加計劃成為伙伴學校。

津中議會主席劉振鴻說，現時電子學習平台大多讓教師教授課堂內容，但未用盡科技功能協助學生，例如外國有人工智能平台協助教師批改作文，亦有平台收集學生數據分析學習盲點，他認為參與計劃的機構可考慮朝相關方向發展。