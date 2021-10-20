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2021年10月20日星期三
Smarties' Power English 第321期
聯合學生會幹事會解散 中大遺憾 未回應有否要求獨立註冊 學生稱院慶如期舉行
IVE生研演講訓練系統 AI分析語速表情助改善表現
教大聯招收生分數 中史「中學數學」教育最高
城大資訊日推新課程 可修讀長春藤合辦學位
大人ing：成長是瓦解之路
大人ing：脫掉膚色外衣 承受有色目光
大人ing：心靈問題來自母親？ 靠閱讀尋出口
古文化談：不同時代的走私
What's News ? 古早味影音作品
投稿園地：醫院探親 所見有感
文字定格：心中的小白船
文字發酵：東南西北．成語詩詞
參考答案
Talk of the town：Universal Studios Beijing
Talk of the town：Ticket scalpers being detained
Answers, Talk of the town
Story：A life lesson
Answers, Story
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【明報專訊】■ Game 1
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聯合學生會幹事會解散 中大遺憾 未回應有否要求獨立註冊 學生稱院慶如期舉行
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Game
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