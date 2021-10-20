教育
語文同樂 第530期

古文化談：不同時代的走私

【明報專訊】讀報不時讀到關於「走私」的新聞，涉及的多是未經海關檢查及報稅的值錢貨物。不過，古人冒死非法走私的竟是日常食用的鹽。當時打擊食鹽走私的手法，與現今警方有相同之處。

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