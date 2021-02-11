IVE生研演講訓練系統 AI分析語速表情助改善表現

每講「口頭禪」 彈提示信息

系統支援廣東話和英語，詞庫輯錄「我諗」、「我認為」、「actually（實際上）」、「basically（基本）」等約20組「口頭禪」，用家亦可自行輸入常用語；一旦講出「口頭禪」，便立即彈出提醒信息，並記錄次數。陳殷龍說現時參與不同比賽前，都會利用應用程式練習，「我們很多時用這些填充詞來拖時間，希望軟件幫助提醒用家減少使用那些字詞」。

系統亦分析用家上載的PowerPoint簡報，就字體大小、圖片數量、字數、用語是否恰當等評分。另一有份研發的學生馬玉駿表示，系統採用「多圖少字」準則，又指即使沒有網絡，亦可離線使用。他們早前獲頒城市創科大挑戰「創新獎」，日後會繼續改良系統，如加入普通話語言選項。

提供指導的IVE（沙田）資訊科技學系高級講師郭譽豪稱，未來研究方向包括用家按需要轉換模式，配合練習中學文憑試（DSE）口試，調整評分標準讓學生使用，預料職業訓練局的語言中心率先採用程式。

職業訓練局將參與本周六（23日）起在科學園舉行的「創新科技嘉年華2021」，展出不同研發項目。另一參展項目「AR咖啡館」，以擴增實境（AR）技術，讓餐廳客人戴上眼鏡裝置，了解食物大小。負責研發的香港高等教育科技學院（THEi）畢業生關祈信說，研發目的是希望避免用餐時「眼闊肚窄」浪費食物，日後亦會加入食物營養成分，讓用家食得更健康。