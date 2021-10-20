聯合學生會幹事會解散 中大遺憾 未回應有否要求獨立註冊 學生稱院慶如期舉行

中大學生會因陷入註冊與否兩難，最終宣布解散。聯合書院學生會幹事會亦指校方脅逼獨立註冊，「別無他選下」宣布全數內閣成員請辭及解散。本報前日向中大查詢，校方有否要求校內9個書院學生會須獨立註冊及原因，若不遵從有何後果，中大未有直接回應。

中大表示，尊重聯合書院學生會幹事會的決定，但對此表示遺憾，稱大學一直致力確保學生代表在校園生活中發揮積極角色，而書院是當中關鍵的組成部分。

根據聯合書院網頁，描述「為慶祝書院院慶，書院學生會籌備了一連串的慶祝活動」，活動上周五（15日）開始至月尾，包括本周五舉行的「千人宴」（列明有精彩表演，不提供飲食）。

失溝通橋樑 學生盼重設學生會

有聯合書院學生向本報稱，有關活動由聯合書院學生籌備，不是直接由學生會舉辦，故不受學生會解散影響，但質疑日後活動安排，學生會轄下的屬會去向等。

該名學生又稱，聯合學生會是學生與書院溝通的橋樑，向書院反映學生意見，協助學生處理與校方合作的行政事務。該學生稱，對學生會解散感突然，但相信解散定有他們的原因，又稱希望書院處理好後續安排，有機會的話重設學生會。

中大稱將採取適當措施，以減低聯合書院學生會幹事會解散對學生服務的影響，並確保學生參與是中大學生體驗的重心；又稱中大及其各書院在過去8個月，一直與各學生代表保持系統性的合作對話，並會繼續就未來學生代表的安排保持溝通。