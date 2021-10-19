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2021年10月19日星期二
星笈中文 第040期
學生減 議員倡殺校 楊潤雄：盡量避免 重申小班非為保老師飯碗
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考生專訪：看史劇儲例子
考生專訪：看書練好文字 追劇拈來例子
星級作文：隱藏才華 伺機而動
星級作文：偉大的隱藏者
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【明報專訊】文科成績較優的范芯瑋於高中選修理科，認為升學就業出路較廣。為騰出時間溫習較不擅長的理科，備試中文科的材料，務求一看便印在腦海，由作文例子和修辭佳句，以至閱讀卷的答題框架亦絕不死記硬背。
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