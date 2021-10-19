眼底相分析技術 找出糖尿高危族

靈敏度92% 識別能力逾96%

中大團隊分析逾2000個「眼底相」樣本，包括945名本港糖尿病患者、1276名非糖尿病者，發現以ARIA技術測試糖尿病風險的靈敏度達92%，識別能力達96.2%，整體準確度達94.4%；及後亦分析包括英國等地的獨立數據，顯示技術有效評估不同種族的人。

負責帶領研究團隊、中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院臨牀研究及生物統計中心主任徐仲鍈表示，以往患者可透過驗血糖確診糖尿病，但屬間接方法，「我們未必即時知自己血糖高，直至心臟塞了才發現並求醫」。他又指糖尿病患者有年輕趨勢，「年紀大未必有（糖尿病），年紀輕亦不一定沒有」，ARIA技術可供每年恆常檢查。他續稱，在評估中，測試出0.5水平或以上者，已達到中度風險的水平，要更留意身體狀况，包括改善飲食和作息習慣。但他指出，現時ARIA技術亦有限制，難以評估本身患眼疾的人。他期望日後可與其他組織合作，讓基層市民透過該技術評估糖尿風險。

中大將參與本周六（23日）起一連8天在科學園的「創新科技嘉年華2021」展覽，市民可試用中大研發的ARIA技術評估糖尿病風險，先到先得。

改良靈敏度 甲醛檢測更精準

中大機械與自動化工程系副教授任偉團隊，亦將於展覽展出所研發的「便攜式高靈敏甲醛快速檢測儀」。任表示，由於市面上的甲醛檢測儀質素參差，但家居環境甲醛超標情况常見，遂與團隊以「多次反射增強的波長調制吸收光譜技術」，透過紅外激光吸收氣體傳感器，成功於1秒內測出甲醛濃度，最低可探測量為0.6 ppb。