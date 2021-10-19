學生減 議員倡殺校 楊潤雄：盡量避免 重申小班非為保老師飯碗

楊潤雄又稱，會按目前情况盡量做規劃，如無可避免部分學校最終要「減班」，希望過程穩定，而學校結束營運前都有幾年過渡，幫老師轉行、提早退休等措施，局方都會考慮。

張宇人：小班令老師不思進取 繼續胡混

張宇人稱，小班教學政策需平衡納稅人花的錢，「千祈不要為了保老師飯碗，就不停減少（每班）學生，令老師不思進取，繼續胡混，誤人子弟」。經民聯梁美芬則關注小班標準額（小班人數）有否機會由25人降至20人，又建議助學校轉為特色中小學。她又稱，曾聽聞有港人子女因香港社會運動而不願返港讀書，「話香港好多黃衛兵」，令學校失去這批學生源。

楊潤雄回應，小班人數由25減至20的做法，需與學界有更多討論，小班措施是以學與教為依歸，「如有需要降低時，無資源都要去爭取，但不是因老師多便推小班，此是本末倒置」。楊稱，大部分地方如英美，每班人數都「無咁低」，僅芬蘭是20人一班，新加坡、上海更30多人一班，目前教育局沒有打算調整小班人數。

32校全體恢復全日面授

楊潤雄稱，現時八成小學推行小班教學，25人一班，其餘則是30人一班，涉及所屬地區學位需求，但從政策角度考慮，最終都會要求一些受歡迎的學校推小班。至於吸引港人子弟從內地返港讀書，他稱「打鐵還須自身硬」，要讓人見到香港教育好，以往他們擔心的事已不再存在。

此外，教育局允許新冠疫苗接種率達七成的學校或個別級別，恢復全日面授。局方昨回覆最新數字，截至10月7日，全港有191間中學申請全日面授，其中159間部分級別全日上課，其餘32間全校全日上課。